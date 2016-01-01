الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"



الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى

تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ببلاغ للنائب العام صباح اليوم الأحد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيه بالإساءة لمصر ومؤسساتها وشعبها.



وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن الخطيب تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٢٨٤٠٦ بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك، ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس، ويتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري.



وأوضح بيان الأهلي "وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه (البلد دي مفهاش راجل) وكررها ثانية وقال (على الطلاق البلد دي مفهاش راجل)".

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وواصل بيان الأهلي "حيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسائلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري".وتابع "كما جاء أيضا بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير".وأتم البيان "أكد الخطيب في بلاغه أنه لم يعد مقبولا القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري".بيانان من مرتضىيذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أصدر بيانين نشرهما عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيهما: "أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بيانا كشف فيه تلقيه رساله من ضابط المخابرات القطري أبو سنيده يؤكد فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك".وتابع "وقام أبو سنيده عن طريق اذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسئ فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنه بينها وبينه".ثم قال في البيان الثاني: "كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن فضيحه ومهزله جديده بطلها ضابط المخابرات القطري أبو سنيده".وأتم "تلقى رئيس الزمالك على تليفونه الخاص في تمام الساعه الثالثه و٥٤ دقيقه فجر اليوم الأحد رساله من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركه التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق اذنابه في مصر وعملائه المعروفين بالاسم ليفضحهم أمام الجميع ويثبت أنهم متورطين في هذه المهزلة والفضيحه".