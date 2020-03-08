

البنك الأهلي يتوسع في إصدار البطاقات اللاتلامسية لمواجهة فيروس كورونا البنك الأهلي يتوسع في إصدار البطاقات اللاتلامسية لمواجهة فيروس كورونا

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي، لمصراوي إن البنك يتوسع في إصدار البطاقات البلاستيكية اللاتلامسية للعملاء سواء أثناء تجديد العميل الكارت الخاص به، أو إصدار بطاقات لعملاء جدد.



وأصدر البنك المركزي، في يونيو من العام الماضي للبنوك معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية في مصر، بهدف دعم وتحفيز واستخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية للتحول إلى اقتصاد مميكن أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.



وبحسب سوس فإن هدف البنك في تحول البطاقات اللاتلامسية زيادة السرعة في إتمام عمليات الشراء بشكل أكثر أمانا ومسايرة التطورات التكنولوجية وسيتم تعميم البطاقات اللاتلامسية على جميع الكروت الخصم المباشر والإئتمان، والمدفوعة مقدما وكذلك حماية العملاء من انتقال فيروس كورونا.

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وأضاف أن جميع ماكينات الصراف الآلي في البنك الأهلي مجهزة للتعامل مع البطاقات اللاتلامسية، وذلك لإستعانة البنك بأحداث الأنظمة في ماكينات ATM.ويعرف البنك المركزي البطاقات اللاتلامسية، بأنها المدفوعات التي تتم بدون تلامس باستخدام البطاقات (الائتمان، والخصم، والمدفوعة مقدما)، أو الأجهزة الذكية، التي تتيح للشريحة المدمجة التواصل مع نقاط البيع الإلكترونية من خلال مسافة قريبة لا تتعدى 4 سم لإتمام العملية.وقرر البنك المركزي مضاعفة الحد الأقصى باستخدام البطاقات اللاتلامسية من 300 إلى 600 جنيه في العملية الواحدة التي تتم بدون إدخال الرقم وذلك ضمن الإجراءات الإجترزية الصادرة من المركزي.والمدة القصوى لصلاحية البطاقة هي 5 سنوات فقط لا غير، كما أتاح المركزي قيام كل بنك بوضع الحد الأقصى المناسـب له بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به من البنك المركزي المصري 600 جنيه للمعاملات التي تتم بدون إدخال الرقم السري.وألزم المركزي البنوك المصدره لأداة الدفع اللاتلامسـية بإرسال رسالة نصية "SMS" فور إتمام أي عملية شراء للحركات التي تتعدى مبلغ 100 جنيه للمدفوعات اللاتلامسية.