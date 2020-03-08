

أسعار الدولار تتراجع في البنوك مع بداية التعاملات أسعار الدولار تتراجع في البنوك مع بداية التعاملات

تراجع سعر صرف الدولار في 7 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، بينما استقر في 4 بنوك أخرى.



تراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي، ومصر إلى 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع



وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.93 جنيه للشراء، و 16.03جنيه للبيع.

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وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.وهبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.وحافظ سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع.وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.