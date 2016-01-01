

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ لاند روفر رينج روفر 2021.. فيديو شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ لاند روفر رينج روفر 2021.. فيديو

نشر المصمم Shijie Yu، فيديو جديدا تخيليا يتوقع من خلاله ما سيكون عليه شكل الجيل الخامس من لاند روفر رينج روفر 2021، قبل إعلان الشركة رسميا عن "اس يو في" الفاخرة المنتظرة.



وتأتى السيارة لاند روفر رينج روفر 2021 بتصميم كلاسيكي مع حصولها على مصابيح أمامية أنيقة وبسيطة تتبع اتجاهات تصميم لاند روفر الحديثة لكنها فائقة الدقة ومستقبلية في نهجها، مع أبواب خلفية عكسية، ومقصورة داخلية عالية التقنية.



ويتوقع المصمم أن السيارة لاند روفر رينج روفر 2021 ستستمد قوتها من إصدارات هجينة خفيفة 48 فولت، وأخرى هجينة بالقابس، بالإضافة إلى خيارات محرك تشتمل على محرك بأربع أسطوانات سعة 2 لتر ومحرك بست أسطوانات توربو، كما قد تحصل على محرك V8 من بي ام دبليو.

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كما حصلت السيارة لاند روفر رينج روفر 2021 فى المقصورة الداخلية على أجهزة قياس رقمية مع شاشة عائمة عملاقة تعرض جميع وظائف السيارة والنظام الترفيهي على الشاشة بطريقة مذهلة عند تشغيل السيارة.أما عن خلفية السيارة لاند روفر رينج روفر 2021، فقد حصلت على مناطق تخزين ذكية وأفكار راقية تتناسب مع فخامة اسم رينج روفر.