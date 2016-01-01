

نصائح للحفاظ على أجزاء السيارة الحساسة من التلف في الصيف نصائح للحفاظ على أجزاء السيارة الحساسة من التلف في الصيف

الإطارات من أكثر الأجزاء التي تتعرض للضرر بفعل الحرارة الشديدة وشدة أشعة الشمس، وذلك لطبيعة تصنيعها من المطاط وامتلائها بالهواء المضغوط الذي يتأثر بالحرارة العالية لأن الكاوتش مثل باقي الأجسام يتمدد بالبرودة وينكمش بالحرارة.



جميع قائدي السيارات يبحثون عن وسائل للعناية بالإطارات والمحافظة عليها من التلف، خاصة في مثل هذه الأجواء الحارة، لأنها في حال تعرضها للتلف يمكن أن تدفعك للوقوع في حوادث كبيرة لا قدر الله.



وليست الاطارات فقط التي تتأثر بالحرارة في الصيف، ولكن توجد أشياء أخرى حساسة متصلة بها سنعرضها عليكم:

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1- تجنب الحمولة الزائدة لأنها تؤدي إلى العديد من الأضرار على الإطارات، حيث تزيد من مساحة احتكاك الإطارات بالطريق، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الإطارات، وهو ما يعرضها للانفجار، فضلًا عن ضعف قدرة المكابح واستهلاك أكبر للوقود.2- يجب إجراء الفحص المنتظم لإطارات السيارة الأربعة، بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي، خاصة فحص الجدران الجانبية للإطارات للتأكد من عدم وجود أي تلفيات به، سواء كان تآكل أو قطع أو بروز الأسلاك الداعمة.3- يجب فحص وضبط ضغط هواء الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل، حيث إن انخفاض ضغط الهواء أو ارتفاعه يؤثر بالسلب على الإطار، لأن الضغط المنخفض يجعل منطقة التلامس مع الأرض مساحته أكبر، بالتالي تتآكل الحروف وترتفع درجة حرارة الإطارات، أما ارتفاع الضغط فيسبب ظهور انبعاجات بالإطار ويعرضه للتلف.4- يجب تغيير الإطارات مع بداية فصل الصيف واشتداد الحرارة، حيث إن فصل الصيف له الإطارات الخاصة به التي تحتمل ارتفاع الحرارة الشديد، كما أن فصل الشتاء له الإطارات الخاصة به.5- تجنب إهمال الترصيص لأن إهماله يتسبب في اهتزاز السيارة وانحرافها أثناء السير، وهو ما يسبب تآكلا في جدران الإطارات ويعرضها للتلف، لذا يجب فور ملاحظة اهتزاز السيارة العمل على ترصيص الجنوط.