صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل

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صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل

لا يخلو الصباح من تناول فنجان القهوة الذي يمنحنا الطاقة والنشاط ويحسن المزاج ، واعتاد الجميع على استخدام السكر الأبيض أو حتى السكر الدايت في إعداد القهوة لكن الأطباء دومًا ما ينصحون بتقليل السكر في القهوة كي يستفيد الجسم من فوائد القهوة .

نصح موقع هيلث لاين باستبدال السكر بالعسل ، فهو أكثر صحة وغير ضار أيضا لمرضى السكري ، لذا يمكنك تجربة طريقة عمل القهوة بالعسل لتصبح مشروباً صحياً متميزاً.

المكونات
ملعقة ونصف قهوة
2 ملعقة عسل صغيرة

فنجان ماء

طريقة عمل القهوة بالعسل
ضع البن مع العسل في الكنكة ويتم خلطه جيدا
أضف كمية قليلة بمقدار الفنجان في الكنكة
قم بتقليب الخليط جيدا لمدة دقيقة قبل وضعه على النار
ضع كنكة القهوة على نار هادئة تماما مع تقليبها ثم اتركيها حتى تنضج القهوة .

كما نصح الموقع بضرورة تناول كوب من الماء بعد شرب القهوة ، لأنها مدرة للبول وتجعل الجسم يفقد سوائله بسهولة وبسرعة خاصة في الصيف.

المصدر: صدى البلد

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