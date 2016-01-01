صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل

لا يخلو الصباح من تناول فنجان القهوة الذي يمنحنا الطاقة والنشاط ويحسن المزاج ، واعتاد الجميع على استخدام السكر الأبيض أو حتى السكر الدايت في إعداد القهوة لكن الأطباء دومًا ما ينصحون بتقليل السكر في القهوة كي يستفيد الجسم من فوائد القهوة .
نصح موقع هيلث لاين باستبدال السكر بالعسل ، فهو أكثر صحة وغير ضار أيضا لمرضى السكري ، لذا يمكنك تجربة طريقة عمل القهوة بالعسل لتصبح مشروباً صحياً متميزاً.
المكونات
ملعقة ونصف قهوة
2 ملعقة عسل صغيرة
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