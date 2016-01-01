

لضمان مفعوله.. الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس.. شاهد لضمان مفعوله.. الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس.. شاهد

نصح الدكتور الصديلي باهر السعيد، بضرورة استخدام كريم واقي الشمس قبل الخروج سواء للنساء أو الرجال والأطفال، مؤكدًا أنه يحمي من الإصابة بسرطان الجلد.



وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج إنبوكس، الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس لضمان مفعوله، مشيرا إلى ضرورة وضع كريم واق الشمس قبل الخروج بنصف ساعة.



كما نصح أصحاب البشرة الجافة بوضع كريم الترطيب قبل وضع واقي الشمس، ثم وضع المكياج بعد وضع الصن بلوك بدقائق.

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وأضاف الدكتور باهر السعيد أن كريم واقي الشمس لا يستمر مفعوله طيلة اليوم، بل لا بد من تجديده كل ساعتين خارج المنزل.