تظاهرات على حدود بغداد وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى (فيديو)



تظاهرات على حدود بغداد تظاهرات على حدود بغداد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن المئات من المتظاهرين تجمعوا على الحدود الجنوبية للعاصمة بغداد، بعدما منعتهم القوات الأمنية من الدخول إليها.



وقال مراسل RT إن "المئات من السجناء السياسيين (السابقين) قدموا من محافظات الفرات الأوسط والجنوب وحاولوا دخول العاصمة، لكن القوات الأمنية منعتهم"، مبيناً أن "المتظاهرين احتجوا على قرار حكومة مصطفى الكاظمي بتقليص رواتبهم".



ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين، لكن لم تتأكد المعلومات من مصادر رسمية حتى الآن.

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من جهته قال رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي، عبد الاله النائلي: "نستغرب من الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه هذه الشرائح التي جاءت تطالب بحقوقها الدستورية والقانونية، فضلا عن كون حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول دستوريا وقانونيا ولا يجوز تقييده أو التصدي له".وأضاف، أن "الحكومة تتعامل بمكيالين، تارة تسمح لشرائح بالتظاهر وأخرى تمنعها، بالرغم من أن الجميع خرجوا وفق الحق الدستوري".