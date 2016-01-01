أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن المئات من المتظاهرين تجمعوا على الحدود الجنوبية للعاصمة بغداد، بعدما منعتهم القوات الأمنية من الدخول إليها.
وقال مراسل RT إن "المئات من السجناء السياسيين (السابقين) قدموا من محافظات الفرات الأوسط والجنوب وحاولوا دخول العاصمة، لكن القوات الأمنية منعتهم"، مبيناً أن "المتظاهرين احتجوا على قرار حكومة مصطفى الكاظمي بتقليص رواتبهم".
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين، لكن لم تتأكد المعلومات من مصادر رسمية حتى الآن.
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التعليقات على تظاهرات على حدود بغداد وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى (فيديو)
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