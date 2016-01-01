تعاني من سرعة ضربات القلب؟.. 5 نصائح ضرورية تساعدك

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تعاني من سرعة ضربات القلب؟.. 5 نصائح ضرورية تساعدك

يشير معدل ضربات القلب إلى عدد ضربات القلب في الدقيقة ويطلق عليه أيضًا النبض، وعادةً ما يكون انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة علامة على صحة جيدة، وقد تشير سرعة ضربات القلب لوجود مشكلة معينة في الدورة الدموية بالجسم وبطبيعة عمل القلب، وفي بعض الأحيان تنجم تلك الحالة عند التعرض للإرهاق أو عند التوتر والخوف."الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية نصائح لخفض سرعة ضربات القلب، وفقًا لـ "Medical news today".

1-ممارسة التمارين الرياضية
تمارين الاحماءالطريقة الأسهل والأكثر فاعلية لتحقيق معدل ضربات قلب منضبط هي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إذا تساعد الرياضة في تحسين تدفق الدم بالجسم، مما يساعد القلب على النبض بشكل الطبيعي، قد لا تعطي الرياضة نتائج سريعة وآنية، ولكن ممارستها بانتظام يؤدي إلى علاج المشكلة بشكل دائم، ولكن مع مراعاة نوع التمارين المناسبة للعمر، واللياقة البدنية، وقدرة الجسم لتجنب التعرض للإجهاد.

2-ترطيب الجسم
شرب الماءعندما لا يحصل الجسم على الترطيب اللازم له فيصاب بالجفاف، وفي تلك الأثناء يتعين على القلب العمل بجد وسرعة أكبر من أجل استقرار تدفق الدم للجسم، مما يتسبب في سرعة ضربات القلب، لذلك يجب الحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق شرب كميات وفيرة من المياه يوميًا وتناول الأطعمة الغنية بالماء، والعصائر الطبيعية الخالية من السكر والمشروبات العشبية الدافئة.

3- الحد من المنشطات
تعمل المنشطات الموجودة في الكافيين والنيكوتين على زيادة سرعة ضربات القلب، فضلًا عن إدرار البول، والإصابة بالجفاف، ما يزيد عبء عمل القلب، ويؤدي أيضًا لزيادة النبضات، لذلك تقليل حصة الكافيين اليومية، وتجنب عدم الإفراط، والامتناع تمامًا عن النيكوتين الذي يتسبب في أضرار بالغة على القلب، وصحة الجسم بشكل عام.

المصدر: الكونسلتو

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