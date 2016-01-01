رغم فوائده.. 4 أضرار قد يسببها التين (صور)

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رغم فوائده.. 4 أضرار قد يسببها التين (صور)

يتميز التين باحتوائه على مضادات الأكسدة والالتهابات والألياف الطبيعية، كما يعزز صحة الجهاز المناعي والتنفسي والهضمي، في حين يمكن أن يسبب بعض المشكلات الصحية لدى بعض الأشخاص أو عند تناوله بشكل مفرط.
في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" بعض الأضرار التي يمكن أن يسببها التين، وفقًا لموقع "Medical News Today".

1-الحساسية
كشف الباحثون في فيينا، أن هناك فئة كبيرة تعاني من الحساسية ضد التين الطازج، وتقدر نسبتهم بحوالي 78%، وتشمل أعراض الحساسية طفح جلدي وعدم القدرة على التنفس وألم البطن والسعال وغيرها، في حين لا يعانون من هذه الحالة عند تناول التين المجفف.

2-مشكلات الجهاز الهضمي
يحتوي التين على كمية وفيرة من الألياف، وبالتالي يعد وصفة طبيعية مناسبة لعلاج الإمساك، لكن تناوله أكثر من ثمرة في اليوم يؤدي إلى التعرض للإسهال وألم البطن وغيرها.

3-سيولة الدم
يحتوي التين سواء طازج أو مجفف على نسبة عالية من فيتامين K، لذا فلا يجب تمامًا تناوله حال تناول أدوية سيولة الدم مثل وارفارين، حيث يمكن أن يتعرض الشخص لمخاطر صحية.

المصدر: الكونسلتو

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