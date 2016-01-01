السيسي للمصريين: سنعطي كل مواطن شقة

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صورة الخبر: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أي مواطن سيتقدم للحصول على وحدة سكنية سيتحصل عليها، وستيسر له الدولة ذلك، قائلا: "كل مواطن فى مصر هيطلب شقة هنديهاله".

وأضاف السيسي، اليوم الأحد، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة، ونحاول نساعدك في التحصل على ما تطلب.. إحنا بنعمل نماذج عشان خاطرك.. هنعملكم أحلى بلد فى الدنيا، بس إيدينا مع بعضنا.. ومفيش مواطن هيتقدم ويقول عاوز شقة إلا وسنسلمها له".

وتابع: "نستهدف المساعدة فى ظل الظروف فى بعض الموضوعات التي تم الحديث فيها ويتم طرحها".

ويعد مشروع "الأسمرات 3" أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، الذي يوفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى، بإيجار رمزي 350 جنيه شهريا.

المصدر: youm7

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