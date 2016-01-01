أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أي مواطن سيتقدم للحصول على وحدة سكنية سيتحصل عليها، وستيسر له الدولة ذلك، قائلا: "كل مواطن فى مصر هيطلب شقة هنديهاله".
وأضاف السيسي، اليوم الأحد، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة، ونحاول نساعدك في التحصل على ما تطلب.. إحنا بنعمل نماذج عشان خاطرك.. هنعملكم أحلى بلد فى الدنيا، بس إيدينا مع بعضنا.. ومفيش مواطن هيتقدم ويقول عاوز شقة إلا وسنسلمها له".
وتابع: "نستهدف المساعدة فى ظل الظروف فى بعض الموضوعات التي تم الحديث فيها ويتم طرحها".
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التعليقات على السيسي للمصريين: سنعطي كل مواطن شقة
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