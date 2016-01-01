الجيش المصري يغرق سفينة في البحر المتوسط بضربة صاروخية واحدة (فيديو+صور)

آخر الأخباراخبار مصر › الجيش المصري يغرق سفينة في البحر المتوسط بضربة صاروخية واحدة (فيديو+صور)

صورة الخبر: الجيش المصري يغرق سفينة في البحر المتوسط
الجيش المصري يغرق سفينة في البحر المتوسط

ظهرت لقطات في فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، لحظة قيام القوات البحرية بإغراق سفينة إنزال متقادمة في البحر المتوسط بضربة واحدة.

وتمكنت الفرقاطات المصرية خلال مناورات "حسم-2020" في الاتجاه الغربي الاستراتيجي، من استخدام صواريخ "هاربون"، حيث تم إطلاقها لإغراق السفينة في عرض البحر.

وخلال المناورات ظهرت إحدى الفرقاطات التي تطلق الصاروخ المضاد للسفن والذي يبلغ مداه من 124 كم إلى 140 كم.

وتمتلك مصر صاروخ "هاربون" على متن فرقاطات الصواريخ الموجهة من الفئة "بيرى" ولنشات الصواريخ الشبحية الهجومية من الفئة "إمبسادور إم كي 3" والتي تسمى "سليمان عزت كلاس".

وكان الجيش المصري، قد أعلن اليوم السبت، أن المناورة العسكرية المصرية "حسم 2020" في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تأتي في ظل ما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.

ونشر العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، مقطع فيديو يظهر مشاهد تعرض للمرة الأولى من مناورة "حسم 2020"، التي يجريها الجيش المصري عند الحدود الغربية.

صورة الخبر: الجيش المصري يغرق سفينة في البحر المتوسط

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الجيش المصري يغرق سفينة في البحر المتوسط بضربة صاروخية واحدة (فيديو+صور)

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
20151

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager