ظهرت لقطات في فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، لحظة قيام القوات البحرية بإغراق سفينة إنزال متقادمة في البحر المتوسط بضربة واحدة.
وتمكنت الفرقاطات المصرية خلال مناورات "حسم-2020" في الاتجاه الغربي الاستراتيجي، من استخدام صواريخ "هاربون"، حيث تم إطلاقها لإغراق السفينة في عرض البحر.
وخلال المناورات ظهرت إحدى الفرقاطات التي تطلق الصاروخ المضاد للسفن والذي يبلغ مداه من 124 كم إلى 140 كم.
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التعليقات على الجيش المصري يغرق سفينة في البحر المتوسط بضربة صاروخية واحدة (فيديو+صور)
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