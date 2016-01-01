قال نائب قائد شرطة طهران، إن حادث انفجار المركز الطبي في العاصمة الإيرانية نهاية الشهر الماضي، لم يكن أمنيا أو مدبرا.
وأكد حميد هداوند، أن التحقيقات أثبتت أن الحادث ناجم عن خطأ بشري و تهاون من قبل العاملين في المركز.
وأعلن هداوند انه تم اعتقال 12 شخصا إثر الحادث، مضيفا أنه تم الإفراج عن 11 منهم بكفالة مالية حتى موعد انعقاد جلسة المحكمة، بينما لا يزال شخص واحد قيد الحبس، مشيرا إلى أن غالبيتهم من مسؤولي المركز الطبي.
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التعليقات على شرطة طهران تكشف معلومات مثيرة عن انفجار "المركز الطبي"
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