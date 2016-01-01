من بينها الأسمرات ٣.. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
صرح بذلك السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.
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