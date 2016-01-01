التعليم تنفي تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة .. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة الانباء المتداولة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، والتي تزعم تسريب امتحاني الكيمياء والجغرافيا المقرر اداؤهما صباح غد الاحد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة .



وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم : أن كل الصور المتداولة على فيس بوك الان لا علاقة لها بإمتحاني الكيمياء والتاريخ نهائيا ، وانما هي محاولة لاثارة الجدل والبلبلة و التوتر والنصب على الطلاب لدفع اموال من مقابل الحصول على نسخة من امتحان وهمي لا علاقة له بالامتحان الحقيقي.



وأهابت وزارة التربية والتعليم بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة.

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وكان الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، قد أعلن اليوم أنه تم رصد عدد (65) جروب للغش على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك، والواتساب، والتليجرام".وأشار حجازي إلى انه تم طباعة "سكرين شوت" من المحادثات التى تتم بين أفراد المجموعة ، وتم تحديد أسماء وبيانات عدد (350) طالب وطالبة عليها وتوثيق المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشاركين بتلك المجموعات لكونها شروع فى الاخلال بنظام الامتحان، كما تم ضبط (7) قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.جدير بالذكر انه ، يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الأحد الموافق 12 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) و الجغرافيا للشعبة الأدبية.كما يؤدي غدا طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.