نشرت الصفحة الرسمية لكلية الهندسة جامعة عين شمس، فيديو توضيحيًا للإجراءات الاحترازية الذي تقوم بها الكلية لاستقبال أبنائها.
وظهر في الفيديو تعليمات للطلاب الذين يقومون بالامتحانات الاسبوع القادم.
ونوهت الكلية علي ضرورة مشاهدة الفيديو التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=27iq3ytetXA&feature=youtu.be
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التعليقات على هندسة عين شمس تنشر فيديو توضيحياً للإجراءت الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية
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