هندسة عين شمس تنشر فيديو توضيحياً للإجراءت الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

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نشرت الصفحة الرسمية لكلية الهندسة جامعة عين شمس، فيديو توضيحيًا للإجراءات الاحترازية الذي تقوم بها الكلية لاستقبال أبنائها.



وظهر في الفيديو تعليمات للطلاب الذين يقومون بالامتحانات الاسبوع القادم.



ونوهت الكلية علي ضرورة مشاهدة الفيديو التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=27iq3ytetXA&feature=youtu.be

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بالإضافة إلى قراءة التعليمات التالية:https://eng.asu.edu.eg/download?sid=3mQtr4Qso7BzMmFQkfo9tLrqrfLMmSjLqxFoRf1Qpb4%3Dوقال الدكتور ضياء عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، إنه سوف تبدأ امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية يوم 18 يوليو المقبل وسط إجراءات احترازية صارمة والتي ستنتهي في منتصف أغسطس القادم.