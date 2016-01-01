عميد زراعة عين شمس: تقليل عدد الطلاب بلجان امتحانات الفرق النهائية



كلية الزراعة جامعة عين شمس كلية الزراعة جامعة عين شمس



شهدت اليوم، كلية الزراعة جامعة عين شمس امتحاناتها للفرقة الرابعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



تفقد الدكتور أحمد جلال عميد الكلية لجان الامتحانات مؤكدا اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتى تضمن سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس، وأشار إلى أنه تم قياس درجات الحرارة بجهاز الأشعة تحت الحمراء والذى يمكن من قياس درجات الحرارة من بعد إلى جانب تنظيم اللجان بما يضمن التباعد بين الطلاب بما لا يقل عن ١٨٠ سم بين كل طالب وآخر بحيث يتواجد ٧٠ طالبا داخل المدرج الذى يستوعب ٤٠٠ طالب.



كما أضاف أنه تم عمل خمس لجان فى الفترة الواحدة وإجراء الامتحانات على فترتين بحث لا يزيد عدد الطلاب الممتحنين خلال الفترة الواحدة عن ٢٥٠ طالبا وطالبة كما تم تخصيص ساعتين فاصل بين الفترة الصباحية والمسائية لخروج الطلاب دون تزاحم و تعقيم كافة اللجان والممرات .