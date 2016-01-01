خالد الجندي يحذر: الخيانة الزوجية لها سببان

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخيانة الزوجية لها سببان الأول هو معصية الزوج نفسه وعصيانه لربه وفساد وطيته وبعده عن الله.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن السبب الثانى يتجاهله البعض وهو تقصير الزوجة، وهذا ليس مبررا للخيانة، ولابد أن يكون عدل وميزان، فإذا كنا نوجه الرجال إلى تقوى الله فى النساء فلا بد أن نشد على الزوجات للحفاظ على زوجها.
وتابع : "لابد أن تحترم الزوجات القيم الإنسانية مع الزوج باحترامه وتقويره وحفظ سره، ونرى أن البعض قد قصر، نعم نحترم حق المرأة، لكن لا يكون هذا على حساب العلاقة الزوجية واحترام الزوج، فالله سيحاسب الزوجات عن أزواجهن، سوف يحاسبك الله أيتها الزوجة على أفعالك، والأمور البسيطة دا بتخرب البيت، وقال صلى الله عليه وسلم:"لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حلقه عليها.." .
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