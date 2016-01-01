الإفتاء توضح حكم رد الهدايا لخطيب أساء لسمعة خطيبته وأهلها.. فيديو



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قيام الخاطب بالإساءة لسمعة خطيبته وأهلها؛ ذنب ومعصية يأثم عليه.



وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم رد الهدايا لخطيب أساء لسمعتي وأهلي؟» أنه في وقت الخطبة لم يتعد الأمر لمرحلة متقدمة من خطوات الزواج؛ فتكون الهدايا من حقه، لأنها جزء من المهر؛ وهو مستحق كاملًا بالدخول، ونصفه بعد كتب الكتاب وعدم إتمام الزواج.



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء : " أما عن إساءته لك ولأهلك، فيستحب إقامة مجلس عرفي، والحكم عليه بغرامة مالية جراء ما فعل من ضرر وإساءة، مؤكدًا: « فلا مانع من التأديب بهذه الطريقة، أما الهدايا ترد له»".

قد يعجبك أيضا...

"ما حكم الخطبة لشخص كان مرتبطا ببنت وكان مواعدها بالجواز؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مندهشًا: « جائزة إذا كان عاجبك اتخطبيله، وإذا مش عاجبك ما تتخطبلوش، يعني: لا يشترط خلو الخطيب من التجارب السابقة من خطوبة أو جواز».وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء ضاحكًا: « لا المرأة يشترط إنها تكون بنت بنوت، ولا الرجل يشترط إنه يكون ولد ولود- لو نفع نقول كدا-، فقد يسبق لأحدهما الزواج».وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء: « المهم هو لائق ومناسب ليكي ولاه مش لائق، محترم ولاه مش محترم، يعرف ربنا ويتقيه فيكي ولا لاه، ابن حلال ومتربي ومن عيلة طيبة ولاه حد شمال، دا اللي يشغل تفكيرك».نادية عمارة: الخطبة مجرد وعد بالزواجقالت الدكتورة نادية عمارة ، الداعية الإسلامية، إن الخطبة عبارة عن مجرد وعد بالزواج، و الخاطب إنسان أجنبي عن مخطوبته؛ فلا بد من مراعاة الحدود والضوابط الشرعية في أثناء مدة الخطبة.وأكدت «عمارة» أن التوبة لها شروط، وهي الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه مرة ثانية، وأن التوبة النصوح تمحي ما قبلها من الذنوب، وضابط هذه التوبة أن يبغض الإنسان الذنب كما كان يحبه،وأرشدت إلى كثرة فعل الحسنات؛ فإنها تذهب السيئات، كما جاء في اللفظ القرآني العام: (إن الحسنات يذهبن السيئات)، وحذرت من القنوط واليأس من رحمة الله -تعالى-.جاء هذا في سياق الرد على سؤال من إحدى المتصلات حول وقوعها في بعض الأمور الممنوعة شرعًا مع خطيبها أثناء وقت الخطبة التي فُسخت بعد ذلك.شاهد المزيد: حكم لبس دبلة الخطوبة؟.. حرمها علماء لهذا السبب.. وأباحتها دار الإفتاءحكم الشبكة عند فسخ الخطبة:نبه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطبة، لأنها جزء من المهر المدفوع مقدمًا.وأفاد « وسام» فى إجابته عن سؤال « ما حكم الشبكة حال فسخ الخطبة قبل الزواج بأسبوع؟»، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الزواج ولم يتم العقد، استحق الخاطب كل ما عجله من المهر، واستحق كذلك كل ما هو قائم من الهدايا، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.وأشار إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.