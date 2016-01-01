ما تخليش حاجة توقفك.. نصائح هتساعدك تجددى حياتك وتخليكى سعيدة



نصائح هتساعدك تجددى حياتك وتخليكى سعيدة نصائح هتساعدك تجددى حياتك وتخليكى سعيدة

قد تشعر المرأة أحياناً بالملل من الروتين اليومى لحياتها، وقد يمتد الأمر إلى الشعور بعدم قيمتها وإنها لم تتقدم خطوة واحدة طوال السنوات الماضية، مما يؤثر فى حالتها النفسية ويجعلها تشعر بالإكتئاب، وللتخلص من هذا الشعور، أشار تقرير منشور بموقع "herworld"، إلى بعض النصائح التى تساعد على الشعور بالسعادة والراحة النفسية فى الحياة.







ممارسة التمارين الرياضية



يجب على المرأة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث يساعد ذالك على إطلاق الإندورفين والشعور بصفاء الذهن والسعادة، بالإضافة إلى إن تناول الطعام الصحى مع الانتظام فى ممارسة التمارين يساعد على التخلص من السمنة والحصول على جسم رشيق، مما يزيد من ثقة المرأة بنفسها.

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تحديد أهدافك المستقبليةيجب التوقف عن مشاهدة التلفاز لفترة طويلة من الوقت، وتحديد خطة لتنفيذ مشاريعك المستقبلية مثل تأليف رواية أو تنفيذ مشروع يحقق أرباح مالية أو اكتساب مهارات جديدة تساعدك على الوصول لأعلى المناصب فى عملك.ممارسة تمارين التأمليجب ممارسة تمارين التأمل بشكل يومى منتظم، حيث تساعد على الشعور بالهدوء والراحة النفسية، وترتيب الأفكار، وزيادة التركيز فى العمل، لذلك يفضل تخصيص وقت لممارسة التأمل خلال اليوم.التخلص من الشعور بالخوفيجب التخلص من الشعور بالخوف من تنفيذ بعض الخطوات المصيرية، وإمتلاك الشجاعة على تنفيذ الخطوات دون الإلتفات لنظرات الأخرين أو أرائهم التى تقيدك وتجعلك تشعرين بالتوتر بشكل دائم، كما إن التغلب على الخوف يساعد على زيادة الثقة بالنفس، الذى يؤثر بشكل إيجابى على حياتك .التعلم من الإخفاقاتيجب التعلم من الإخفاقات السابقة، ومعرفة أسبابها لتجنبها تكرارها مرة أخرى فى المستقبل، بدلاً من الوقوف عندها والشعور بالحسرة الذى لا يجيد بنفع أو ضرر.تكوين صداقات مع أشخاص إيجابينيجب تكوين صداقات جديدة مع أشخاص إيجابين، ينظرون للحياة نظرة مختلفة تساعد على التفاؤل والتخلص من الإحباط، وهؤلاء يساعدونك على تحقيق أهدافك المستقبلية حتى لو بالتشجيع.