الحلو عندنا .. طريقة عمل جلاش ملفوف بالمكسرات



جلاش ملفوف بالمكسرات جلاش ملفوف بالمكسرات

لا غنى عن الحلويات الشرقية في المطبخ لذلك تسعى كل أم لصنع الحلويات لاطفالها ولاسرتها واليكم طريقة عمل الجلاش الحلو الملفوف بالمكسرات بطريقة سهلة وسريعة.



مقادير عمل الجلاش الملفوف



جلاش

شربات

زبدة

مكسرات للحشو

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل الجلاش الملفوف- نضع عجينة الجلاش على سطح أملس، ثم نفردها بشكل جيد ونضع الزبدة السائلة بشكل جيد من جميع الجهات وداخل جميع طبقاتها.- نوزع المكسرات المطحونة على سطح العجين.- ثم نقطع عجين الجلاش إلى جزئين متساويين، ثم نشكلها كل جزء على هيئة رول ملفوف.- نقسم كل ملفوف إلى شرائح صغيرة الحجم بواسطة السكين الحاد، ثم نوزع القليل من الزبدة على سطحها.- ندخل الصينية إلى الفرن الساخن ونتركه لمدة ربع ساعة فقط حتى يتغير لون الجلاش إلى الذهبي الفاتح ونتركها حتى تبرد ونضع الشربات .