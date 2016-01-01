قرص بطاطس بالجبنة والطماطم .. وجبة خفيفة وصحية

فى بعض الاحيان تبحث المرأة عن وجبة عشاء خفيفة تروق لأسرتها وتحتوى على كل العناصر الغذائية الأساسية وفى نفس الوقت تستطيع إعدادها بسهولة.
نقدم لكم طريقة عمل قرص بطاطس بالجبنة والطماطم بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير قرص بطاطس بالجبنة والطماطم:
زعتر
زبدة
لبن
بطاطس
جبنة شيدر مبشورة
ملح فلفل أسود
بقسماط
طماطم
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