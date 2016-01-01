آمنة وناجحة بشروط.. كل ما لا تعرفه عن عملية زراعة الشعر بالليزر



عملية زراعة الشعر عملية زراعة الشعر

أكد الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس عضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن زراعة الشعر بالليزر من عمليات زرع الشعر التي تعتمد على تسليط مجموعة من الحزم الضوئية من أشعة الليزر ذات المستوى المنخفض جدا، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحفيز بصيلات الشعر الضعيفة من أجل زيادة معدلات نموها، وهي طريقة مفضلة لكثير من الأشخاص لأنها عملية آمنة ولا تحتاج إلى جراحة أو خياطة أو تخدير بل يتم استخدام طاقة محدودة ودقيقة جدًا من أشعة الليزر لتقوم من خلالها فروة الرأس باستعادة نشاطها وحيويتها.



وأضاف "الشريف" أن زراعة الشعر بالليزر يعالج حالات تساقط الشعر على مختلف أسبابه شرط ألا تزيد نسبة التساقط عن 20%، ويعالج أيضًا حالات الصلع على مختلف أنواعه على أن يكون غير منتشر في جميع أجزاء فروة الرأس، كما يمكن إجراء زراعة الشعر بالليزر قبل عملية زراعة الشعر بأي تقنية أخرى كالاقتطاف أو الشريحة حتى يتم الوصول إلى نتائج أدق في النهاية من عملية زراعة الشعر.



وشدد الدكتور أحمد الشريف على ضرورة أن يكون لدى المريض فروة رأس صحية بمعنى أن تكون خالية من الأمراض والالتهابات والتقرحات قبل البدء في زراعة الشعر بالليزر، ويراعى أيضًا ضرورة تواجد عدد كافي من بصيلات الشعر التي يمكن تنشيطها، موضحًا أن هذه العملية لا تصلح مع الأشخاص الذين يعانون من الصلع الكامل أو الثعلبة، وكذلك الأشخاص الذين تعرضت فروة الرأس لديهم لحادث أو حروق أو جروح عميقة أدت إلى فقدان القدرة على إنبات الشعر مرة أخرى، وفي هذه الحالة ستكون زراعة الشعر بتقنياتها المعروفة هي الطريقة الأفضل لإعادة إنبات الشعر من جديد.

