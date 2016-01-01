يعتقد كثير من الناس أن تناول خل التفاح قبل أو مع الوجبة له تأثير مشبع ويساعد فى انقاص الوزن .
ذكر موقع " Verywellhealth" أن دراسة يابانية حديثة توصلت الى ان الأشخاص الذين تناولوا ما يصل إلى 30 مل (حوالي 6 ملاعق صغيرة) من خل التفاح يوميًا شهدوا انخفاضًا بسيطا من وزن الجسم خلال 12 اسبوعا.
اقرا ايضامعدتك ما بتهضمش .. الحل في تناول هذه الفاكهة
وبالنسبة لمؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر والدهون الثلاثية والدهون الحشوية فقد انخفضت ايضا ولكن بشكل طفيف.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اكتشف حقيقة فاعلية خل التفاح فى إنقاص الوزن
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق