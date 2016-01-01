يعانى عدد كبير من الناس من ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم والإصابة بأمراض القلب والأوعية والدموية والسمنة مما يمنعهم من تناول اللحوم.
يحتاج هؤلاء لتناول طعام غنى بالبروتين وفى نفس الوقت لايتسبب فى زيادة نسبة الكوليسترول .. ولكن هل تعلم ان هناك طعاما غنيا بالبروتين وفى نفس الوقت يساعد على تقليل الكوليسترول؟
ذكر موقع " Verywellhealth" أن فول الصويا غنى بالبروتين النباتي حيث أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التي تعمل بمثابة اللبنات الأساسية للبروتين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طعام غنى بالبروتين ويقلل الكوليسترول .. اكتشفه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق