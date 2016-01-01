طعام غنى بالبروتين ويقلل الكوليسترول .. اكتشفه

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فول الصويا


يعانى عدد كبير من الناس من ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم والإصابة بأمراض القلب والأوعية والدموية والسمنة مما يمنعهم من تناول اللحوم.

يحتاج هؤلاء لتناول طعام غنى بالبروتين وفى نفس الوقت لايتسبب فى زيادة نسبة الكوليسترول .. ولكن هل تعلم ان هناك طعاما غنيا بالبروتين وفى نفس الوقت يساعد على تقليل الكوليسترول؟

ذكر موقع " Verywellhealth" أن فول الصويا غنى بالبروتين النباتي حيث أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التي تعمل بمثابة اللبنات الأساسية للبروتين.

ويعتبر فول الصويا مصدرًا جيدًا للكالسيوم والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والمنجنيز والدهون المتعددة غير المشبعة مثل أوميجا 3 وأوميجا6.

أظهر عدد من الابحاث أن الصويا تساعد فى خفض نسبة الكوليسترول الضار والضغط المرتفع وتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

المصدر: موقع " Verywellhealth"

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