الحضري يثير الجدل بجائزة نادي القرن.. شاهد

أثار عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن رأيه في قضية نادي القرن العشرين بإفريقيا.
وتوج الأهلي بلقب نادي القرن عام 2000، لكن منافسه الزمالك ما زال يطالب باللقب، بقيادة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، والذي أعلن إقامة احتفالية "نادي القرن" في اليومين الماضيين.
ونشر "الحضري"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة لجائزة نادي القرن في دولاب بطولات الأهلي.
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