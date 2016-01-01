صدمة لـ الكاف | تقارير توكد اعتذار الكاميرون عن استضافة قبل نهائي دوري الأبطال

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نهائي دوري الأبطال

كفت بعض التقارير عن مفاجأة كبرى بشأن دوري أبطال إفريقيا والدولة التي من المقرر أن تستضيف الدور قبل النهائي للبطولة بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي أن يكون هذا الدور من مباراة واحدة وفي أرض محايدة.

وسبق وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية في شهر سبتمبر المقبل لكن دون تحديد البلد المستضيف للمباريات، مع التأكيد أن نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة في البلد المنظم للنهائي.

وأكدت التقارير على أن مدينة دوالا الكاميرونية لن تحتضن مبارتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت أن السبب يرجع إلى الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كوفيد 19 في الكاميرون.

وقال "كاف" في وقت سابق الى أنه ينتظر موافقة الحكومة في دولة الكاميرون قبل الإعلان بشكل رسمي عن المواعيد النهائية لمباراتي نصف النهائي، بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي.

المصدر: elbalad

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