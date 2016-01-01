ذكرت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي الزمالك تتمسك بعودة حميد أحداد بعد انتهاء إعارته لصفوف نادي الرجاء المغربي.
وبحسب صحيفة “المنتخب” المغربية يواجه مسؤولو الرجاء البيضاوي، صعوبات كبيرة من أجل الإبقاء على اللاعب المغربي حميد أحداد في صفوفهم.
وتابع التقرير: "وبات في حكم المؤكد أن يعود اللاعب لصفوف فريقه الأصلي الزمالك الذي لن يتخلى عنه، أو سيحدد ثمنا سيعجز النسور الخضر عن تأديته".
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التعليقات على العودة إلى ميت عقب أو تعجيز الفريق المغربي.. الرجاء في أزمة بسبب حميد أحداد
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