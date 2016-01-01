أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
ووقع عماد نبيل "دونجا" صاحب الـ24 نجم بيراميدز ومنتخب مصر لنادي الزمالك فى الشهر الماضي .
وعلم صدى البلد ، ان دونجا وقع بالفعل لنادي الزمالك، لكنه يواجه أزمه كبرى مع إدارة النادي لتمسكهم باللاعب ورفض رحيله بأي شكل.
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التعليقات على بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي
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