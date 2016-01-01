بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي

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بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي

أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

ووقع عماد نبيل "دونجا" صاحب الـ24 نجم بيراميدز ومنتخب مصر لنادي الزمالك فى الشهر الماضي .

وعلم صدى البلد ، ان دونجا وقع بالفعل لنادي الزمالك، لكنه يواجه أزمه كبرى مع إدارة النادي لتمسكهم باللاعب ورفض رحيله بأي شكل.

ورفض إدارة نادي بيراميدز رحيل أى لاعب من الاعمدة الاساسية داخل الفريق، إضافه الي ان عماد نبيل دونجا جدد لنادي بيراميدز منذ 3 أشهر لمدة 4 سنوات.

وينتهي عقد عماد نبيل دونجا مع بيراميدز فى عام 2024 ، ويرغب اللاعب فى الانتقال لنادي الزمالك واخبر ادارة النادي بأنه سيتنازل عن 4 ملايين جنيه من اجل الرحيل والانتقال للقلعه البيضاء .

وينتظر دونجا المفاوضات بين ادارة نادي الزمالك وبيراميدز من اجل الانتهاء من كافه الامور التي تتعلق باللاعب وينتقل رسميا للابيض.

المصدر: elbalad

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