وزير النقل: استخدام القطارات الجديدة في إجازة عيد الأضحى وخطة تشغيل كاملة في أغسطس

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صورة الخبر: كامل الوزير وزير النقل
كامل الوزير وزير النقل

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه تم استلام حتى اليوم 33 عربة درجة ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية .

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم نشهد مثل عربات الدرجة الثالثة الجديدة في السكك الحديد وسوف تكون عربات الدرجة الثالثة اقل شيء يدخل منظومة السكك الحديد".

وتابع كامل الوزير :" تم تحديث 200 عربة إمكاناتنا ، سوف يصل كل شهر 33 عربة من صفقة الـ 1300 عربة ".

واكمل كامل الوزير:" سيتم تكوين 38 قطارا من العربات الجديدة والتي تم تصليحها، وسيكونون متواجدين يوم 15 يوليو في محطة مصر بالقاهرة والإسكندرية "

ولفت كامل الوزير :" سوف نحتاج جزءا منهم في إجازة عيد الأضحى ، وسوف يتم تسيير 16 ستوك من القطارات في فترة العيد "، وسيكون هناك خطة تشغيل للقطارات الجديدة بعد عيد الأضحى في الخطوط الرئيسية وخطوط الضواحي وبدء التنفيذ في اغسطس ".

المصدر: elbalad

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