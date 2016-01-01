وزير النقل: استخدام القطارات الجديدة في إجازة عيد الأضحى وخطة تشغيل كاملة في أغسطس

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه تم استلام حتى اليوم 33 عربة درجة ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية .
وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم نشهد مثل عربات الدرجة الثالثة الجديدة في السكك الحديد وسوف تكون عربات الدرجة الثالثة اقل شيء يدخل منظومة السكك الحديد".
وتابع كامل الوزير :" تم تحديث 200 عربة إمكاناتنا ، سوف يصل كل شهر 33 عربة من صفقة الـ 1300 عربة ".
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