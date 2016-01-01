7 أعراض غير متوقعة لـ الإصابة بضغط الدم الرئوي

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ضغط الدم الرئوي

فرط ضغط الدم الرئوي هو نوع من ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر في الشرايين في الرئتين والجانب الأيمن من قلبك، وتصبح الشرايين الدقيقة في رئتيك التي تُسمى الشرايين الرئوية والشعيرات الدموية ضيقة أو مسدودة أو مدمرة.

ووفقا لموقع mayoclinic ، ينتج عن ذلك صعوبة تدفق الدم عبر رئتيك، ويرفع الضغط داخل شرايين رئتيك ومع تزايد الضغط، يجب أن تعمل الحجرة السفلية اليمنى في القلب بدرجة أكبر لضخ الدم عبر الرئتين، مما يؤدي في النهاية
إلى ضعف عضلة القلب وفشلها.

قد تكون علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي في مراحله المبكرة غير ملحوظة لأشهر أو حتى سنوات ومع تقدم المرض تتفاقم الأعراض.

تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي:

- ضيقًا في التنفس

- الإرهاق

- دوخة أو نوبات إغماء (إغماء)
- ضغطًا في الصدر أو ألم

- تورمًا (وذمة) في الكاحلين والساقين وفي نهاية المطاف في البطن (الاستسقاء)

- لونًا مزرقًا للشفاه والجلد (زرقة)

- نبض سباق أو خفقان القلب

المصدر: موقع mayoclinic

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