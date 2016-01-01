منصة ثانوية دوت نت تقدم مراجعة نهائية لـ كيمياء الثانوية العامة عبر هذا الرابط



مراجعة نهائية لـ كيمياء الثانوية العامة مراجعة نهائية لـ كيمياء الثانوية العامة

نشرت منصة "ثانوية دوت نت" التي أتاحتها مؤخرا وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، المراجعة النهائية في مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي.



ويمكن لطلاب الثانوية العامة متابعة مراجعة مادة الكيمياء من خلال الضغط هنا



https://www.thanaweya.net/en/home

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المراجعات متاحة مجانا على منصة ثانوية دوت نت لجميع طلاب الثانوية العامة، تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الأحد الموافق 12 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) و الجغرافيا للشعبة الأدبية.كما يؤدي غدا طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية تسير حتى الان بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.