كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، عن هروب أحد الكوادر العسكرية لحركة حماس من قطاع غزة على متن قارب إسرائيلي، بعد اكتشاف تعاونه مع إسرائيل وتجسسه على الحركة.
ونقلت عن مصادر لم تذكرها قولها إن مسئول وحدة الضفادع البشرية بالقوة البحرية التابعة لحماس هرب على متن قارب، وقالت إنه في إطار الحملة التي شنتها كتائب القسام على عناصرها وخاصة، بلواء شرق غزة، بعد اكتشاف ارتباط قائد اللواء بالعمالة، أعلنت مصادر أن مسؤول وحدة الضفادع البشرية في كتاب القسام ويدعى "ع.ب"، غادر منذ ساعات في قارب للاحتلال الاسرائيلي.
وأشارت إلى أن "ب" هرب بعد أن حمل معه جهاز لاب توب، يحمل معلومات سرية خطيرة عن وحدة الضفادع، بالإضافة إلى مبالغ مالية وأجهزة تنصت كانت بحوزته طيلة سنوات قيادته لوحدة الضفادع التابعة للقسام.
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التعليقات على أحد قادة حماس يهرب إلى إسرائيل بعد اكتشاف خيانته
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