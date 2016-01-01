أحد قادة حماس يهرب إلى إسرائيل بعد اكتشاف خيانته

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كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، عن هروب أحد الكوادر العسكرية لحركة حماس من قطاع غزة على متن قارب إسرائيلي، بعد اكتشاف تعاونه مع إسرائيل وتجسسه على الحركة.



ونقلت عن مصادر لم تذكرها قولها إن مسئول وحدة الضفادع البشرية بالقوة البحرية التابعة لحماس هرب على متن قارب، وقالت إنه في إطار الحملة التي شنتها كتائب القسام على عناصرها وخاصة، بلواء شرق غزة، بعد اكتشاف ارتباط قائد اللواء بالعمالة، أعلنت مصادر أن مسؤول وحدة الضفادع البشرية في كتاب القسام ويدعى "ع.ب"، غادر منذ ساعات في قارب للاحتلال الاسرائيلي.



وأشارت إلى أن "ب" هرب بعد أن حمل معه جهاز لاب توب، يحمل معلومات سرية خطيرة عن وحدة الضفادع، بالإضافة إلى مبالغ مالية وأجهزة تنصت كانت بحوزته طيلة سنوات قيادته لوحدة الضفادع التابعة للقسام.

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وكانت حماس قد اعتقلت خليه عملاء من بينهم قائد القسام في حي الشجاعية، اسمه العميل "م.ع.ع" وهو من سكان حي الشجاعية بمنطقة سوق الجمعة، 32 سنة، متزوج ولديه ولد وبنت، خريج بكالوريوس IT، أمير مسجد الإصلاح، ويعمل برتبة رائد في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس بقسم التحقيق المسؤول عن التحقيق مع المشبوهين بالعمالة.وبحسب الإعلام الفلسطيني، فإن "م" هو المسئول عن المنظومة الإلكترونية بحي الشجاعية التي تشمل كاميرات مراقبة وشبكات الاتصالات الداخلية لكتائب القسام، تحت الأرض، بالإضافة لمسؤوليته عن إشارة اللاسلكي، ويقع ضمن اختصاص مسؤوليته كل ما يتعلق بالأمور التقنية للقسام في الشجاعية، ويعمل كذلك مدرّبًا لدورات كيفية جمع المعلومات والأمن الشخصي ومكافحة التجسس. وأشارت إلى أنه بدأ التعامل مع المخابرات الإسرائيلية منذ عام 2009.