اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي.
وأورد راضي، في بيان نشر على صحفته الرسمية في "فيسبوك"، أن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات، خاصة الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.
وأوضح أن رئيس الدولة وجه في هذا الصدد "بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة".
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التعليقات على السيسي يوجه بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر
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