السيسي يوجه بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

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السيسي

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي.

وأورد راضي، في بيان نشر على صحفته الرسمية في "فيسبوك"، أن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات، خاصة الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

وأوضح أن رئيس الدولة وجه في هذا الصدد "بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة".

وتابع راضي أن وزير البترول، طارق الملا، عرض الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، خاصة في منطقة خليج السويس، فضلا عن جهود تطوير منظومة الغاز الطبيعي في مصر على صعيد الإنتاج والاستهلاك، والتوسع في نظام العدادات الذكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة وزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التحول التدريجي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي لوسائل النقل، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز.

وأضاف المتحدث أن السيسي وجه أيضا "بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي، وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة".

وذكر راضي أن وزير البترول عرض، خلال الاجتماع، الكشف الأخير عن الذهب بجبل "إيقات" بالصحراء الشرقية، والذي من شأنه أن "يفتح آفاقا جديدة في مجال استكشاف الثروة المعدنية في مصر".

المصدر: RT

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