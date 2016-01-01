سفير إثيوبيا لدى موسكو ينتقد توجه مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

قال سفير إثيوبيا لدى موسكو، أليمايهو تيغينو، إن توجه مصر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الخلاف حول سد النهضة "خطوة لم تكن صحيحة".
وأضاف السفير الإثيوبي في تصريح لقناة "روسيا 24"، أنه لم يكن يتعين على مصر الذهاب لمجلس الأمن الدولي، موضحا أنه من أجل تبديد المخاوف "قمنا بدعوة خبراء دوليين من السودان ومصر للاطلاع على وثائق البناء. للأسف، توجه المصريون لمجلس الأمن الدولي. لم يكن هذا ضروريا، وكان خطأ، لأن هذا (السد) مشروع بناء، وليس مسألة أمنية، حتى تدخل في إطار صلاحيات مجلس الأمن".
وقال: "كان ينبغي أن يبقى حل ودراسة هذه القضية بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان)، وبعد إدخال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في هذا الموضوع، تبقى هذه المسألة مفتوحة".
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