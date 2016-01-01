علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على قرار تحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحف آيا صوفيا إلى مسجد.
وأعاد ساويرس نشر تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة، وعلق عليها: "نبارك لك عداوة مسيحي العالم كله".
ووقع الرئيس التركي مرسوما يقضي بفتح آيا صوفيا كمسجد، بعد أن أعلنت محكمة تركية أنها أبطلت مرسوما حكوميا يرجع لعام 1934، كان يقضى بتحويل مسجد آيا صوفيا آنذاك إلى متحف.
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التعليقات على بعد تحويل آيا صوفيا لمسجد.. ساويرس "يبارك" لأردوغان "العداء للمسيحيين"
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