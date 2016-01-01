بعد تحويل آيا صوفيا لمسجد.. ساويرس "يبارك" لأردوغان "العداء للمسيحيين"

آخر الأخباراخبار مصر › بعد تحويل آيا صوفيا لمسجد.. ساويرس "يبارك" لأردوغان "العداء للمسيحيين"

صورة الخبر: رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على قرار تحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

وأعاد ساويرس نشر تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة، وعلق عليها: "نبارك لك عداوة مسيحي العالم كله".

ووقع الرئيس التركي مرسوما يقضي بفتح آيا صوفيا كمسجد، بعد أن أعلنت محكمة تركية أنها أبطلت مرسوما حكوميا يرجع لعام 1934، كان يقضى بتحويل مسجد آيا صوفيا آنذاك إلى متحف.

ولاقى قرار الرئيس التركي هذا ردود أفعال عالمية غاضبة، حيث عبرت عدة دول عن أسفها لما حصل، رغم أنه تم تحذير تركيا مرارا وتكرارا من عواقب ذلك.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد تحويل آيا صوفيا لمسجد.. ساويرس "يبارك" لأردوغان "العداء للمسيحيين"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28122

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager