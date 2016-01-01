شاهد.. مصر.. ظهور مقاتلات خلال مناورات "حسم 2020" بتقنيات فريدة

أظهرت المقاتلات المصرية "ميغ-29" روسية الصنع، تقنية متطورة وفريدة من نوعها، بحسب خبراء عسكريين.
وتمكنت المقاتلات المصرية خلال مناورات "حسم-2020" الخميس، من استخدام تقنية التزود الوقود جوا، حيث تمكنت المقاتلات من تزويد بعضها البعض وهي طريقة غير معتادة، حيث أنه من المعتاد أن تتزود المقاتلات من خلال الطائرات العملاقة المخصصة والحاملة لخزانات الوقود.
وتعرف هذه الخاصية بـBuddy-to-Buddy Refueling، وهذه الميزة الهامة تمنح المقاتلات قدرة إمداد بعضها البعض بالوقود جوا، بواسطة حاضن مخصص يتم إضافته على نقطة التعليق أسفل بطن المقاتلة ويسمى بـ"مستودع إمداد الوقود أثناء الطيران".
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