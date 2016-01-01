المربع نت – كشفت شركة LEVC رسمياً عن VN5، وهي نسخة الفان من سيارة تاكسي لندن الشهيرة، وهي متاحة للطلب الآن في المملكة المتحدة على أن تصل النسخ الأولى في الربع الرابع من العام الجاري، وستصل إلى أسواق أخرى حول العالم بدءً من مارس 2021.
تقول LEVC أن نطاق القيادة للفان الجديدة يزيد عن 484 كم، مع نطاق كهربي نقي يبلغ 98 كم لكل شحنة وفقاً لـ WLTP، وتتكون مجموعة توليد القوة بها من بطارية بقدرة 31 كيلووات/سا، ومحرك كهربائي مثبت في الخلف، ومحرك بنزين بثلاث أسطوانات سعة 1.5 لتر، وبفضل توافق الشاحنة مع تقنيات الشحن السريع بقدرة 50 كيلووات، فيمكن شحن البطارية بالكامل في أقل من 30 دقيقة.
تتسع منطقة الشحن الداخلية في VN5 الجديدة لحمولة إجمالية تبلغ 830 كجم، وسعة تصل إلى 5,500 لتر، وتحصل على باب كبير للتحميل الجانبي، وباب مقسم بنسبة 40:60 في الخلف، كما تتوفر بثلاثة نسخ مختلفة وهي Business وCity وUltima.
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التعليقات على سيارة تاكسي لندن تحصل على نسخة كهربائية هجينة “صور ومعلومات”
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