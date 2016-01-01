المربع نت – انتشر مقطع فيديو غامض مؤخراً قيل أنه مسرب لـ لاندروفر رنج روفر 2021 الجديدة كلياً، لكنه لم يكن من عمل مصممي لاندروفر، بل هو تصميم تخيلي من صُنع Shijie Yu، يكشف فيه عن توقعه لما قد يبدو عليه الجيل الخامس من الـ SUV الفاخرة.
يُظهر الفيديو والصور سيارة مهيبة بسمات تصميم كلاسيكية وشكل جسم مألوف، لكنها مقترنة بتصميم مستقبلي نود رؤيته في الجيل القادم بالفعل، حيث حصلت على مصابيح أمامية أنيقة وبسيطة تتبع اتجاهات تصميم لاندروفر الحديثة لكنها فائقة الدقة ومستقبلية في نهجها، مع أبواب خلفية عكسية، ومقصورة داخلية عالية التقنية.
حصل التصميم التخيلي على أجهزة قياس رقمية بالكامل مع شاشة عائمة عملاقة، وعند تشغيل الـ SUV، يتم عرض جميع وظائف السيارة والنظام الترفيهي على الشاشة بطريقة مذهلة، كما يحصل التصميم الداخلي على مناطق تخزين ذكية وأفكار راقية تتناسب مع فخامة اسم رنج روفر.
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التعليقات على تصميم تخيلي يعطينا نظرة لما قد تبدو عليه رنج روفر 2021
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