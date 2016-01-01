

قائمة بأسعار أبرز "السيارات الكهربائية" في مصر.. تعرف عليها قائمة بأسعار أبرز "السيارات الكهربائية" في مصر.. تعرف عليها

تعمل الدولة المصرية منذ سنوات على إرساء ثقافة استخدام سيارات الطاقة النظيفة "الكهربائية" لدى المواطنين، وهو ما تمثل في عدد من القرارات الرئاسية والوزارية دخل بعضها حيز النفاذ من خلال إحلال أسطول سيارات النقل العام التي تعمل بالمحروقات بالكهربائية.



كان مجلس الوزراء قرر قبل نحو عام إعفاء السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، كما اتخذ بعض الخطوات الجادة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال إبرام مذكرات تفاهم وأطر للتعاون مع عدد من الكيانات الصناعية الكبرى.



وفي وقت سابق من العام الجاري، كشف وزارة قطاع الأعمال عن خطة دعم وانتشار السيارات الكهربائية، والتي تتضمن ثلاث محاور تتمثل في إقامة محطات كهربائية للشحن بسعر التكلفة، وتقديم دعم نقدي للمشتري، أما المحور الثالث إتاحة تمويل لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات لتحويل التاكسي من الوقود التقليدي للكهرباء.

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ومؤخرًا أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر بصدد إنتاج أول سيارة كهربائية، ذلك وفقًا لاتفاقية شراكة بين شركة النصر للسيارات ومجموعة دونج فونج الصينية.ووفقًا للمعلن فإن السيارة الجديدة هي E70 وتنتمي إلى فئة السيارات السيدان العائلية، ويبلغ سعرها الشرائي نحو 300 ألف جنيه، وسيتم إنتاج قرابة 25 ألف وحدة منها سنويًا في أواخر عام 2021.السيارة المقرر تصنيعها بمصر مزودة ببطارية طاقتها تتراوح بين 50.8 و61.3 كيلو وات للساعة، ويمكن شحنها في مدة تتراوح بين 8 ساعات إلى 9.5 ساعة، وأقصى سرعة للسيارة 150 كيلومتر للساعة بمعدل يتراوح بين 0 إلى 100 كيلومتر في 9.9 ثانية.وبحسب إحصائيات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فإن الشارع المصري دخل إليه منذ الربع الأول من عام 2018 وحتى الآن قرابة 564 سيارة كهربائية.ويرصد التقرير التالي أسعار أبرز سيارات الركوب "الملاكي" الكهربائية الجديدة المتاحة بمصر، والتي يتوفر بعضها عبر وكلاء العلامات التجارية مباشرة، والبعض الآخر من خلال وسطاء وشركات استيراد.ويمكن التعرف على السيارات من خلال الصفحات التالية:بي إم دبليو i3تعد بي إم دبليو i3 أول سيارة كهربائية تقدم لعملاء السوق المحلي مباشرة عبر وكيل العلامة التجارية في مصر.تصنف "بي إم دبليو i3" الهاتشباك من سيارات المدن وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 125 كيلووات/170 حصان.وتتمكن السيارة من التسارع حتى 100 كلم/س في غضون 7.3 ثانية، كما تصل إلى مدى سير 200 كلم.تقدم السيارة الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بأسعار رسمية 850.000 جنيه وفترة ضمان لمدة عامين بدون حد أقصى للكيلومترات على السيارة ككل و8 سنوات أو 100,000 كم ضمان للبطارية.تيسلا موديل إس 75Dأعلنت شركة "ريفولتا إيجيبت" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، عن توفير السيارة تيسلا موديل إس 75D بنظام الطلب الخاص لعملاء السوق المصري.تيسلا موديل إس 75D المزودة بنظام القيادة الآلية تستطيع السير حتى 440 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، وتبلغ سرعتها القصوى 225 كم/س، ويمكنها التسارع من الثبات وحتى 100 كم/س في 4.4 ثانية، وسعتها التخزينية 894 لترًا.وبحسب الموقع الرسمي للشركة، يبلغ السعر الرسمي للسيارة مليونين و150 ألف جنيه.زوتي E200أعلنت شركة زوتي الصينية لصناعة السيارات عن توافر سيارتها E200 الصغيرة في مصر عبر وكيلها المحلي شركة IFG جروب للتجارة.وكان الظهور الأول للسيارة الكهربائية داخل جناح الشركة بمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا 2018"، وقالت الشركة في حينها أن السيارة ستتوفر بـ370 ألف جنيه.E200 سيارة هاتشباك صغيرة تتسع لمقعدين فقط وتمتلك محرك كهربائي بقوة 30 كيلوواط ساعة بعزم دوران 165 نيوتن متر وبطارية من نوع Temary LI وعدد لفات يصل إلى 7000 لفة في الدقيقة.زوتي T300تتوفر زوتي T300 الكهربائية التي تنتمي لفئة السيارات الخدمية الكروس أوفر، في مصر عبر شركة IFG جروب للتجارة الوكيل الحصري للعلامة الصينية.يبلغ السعر الرسمي للسيارة وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي 515 ألف جنيه.تعتمد السيارة على محرك كهربائي يستمد طاقته من بطارية سعة 42.7 كيلو واط ساعة بقوة 129 حصان وعزم 260 نيوتن.متر، ويستخدم ناقل كهربائي بنسبة واحدة ثابتة لتوصيل السرعة من المحرك إلى العجلات الأمامية.