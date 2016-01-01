

حتى 45 ألف جنيه.. 3 سيارات تراجعت أسعارها بأول أسبوع من يوليو حتى 45 ألف جنيه.. 3 سيارات تراجعت أسعارها بأول أسبوع من يوليو

أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، عن تخفيض أسعار بعض الطرازات الجديدة، بنسب تراوحت بين 3.000 جنيه وحتى 45.000 جنيه.



ويأتي الإعلان عن تخفيضات يوليو، تزامنًا مع حالة التباطؤ التي يعيشها سوق السيارات المحلي منذ عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ويرى مراقبون أن تقديم بعض الوكلاء عروض تخفيض على أسعار عدد من الطرازات ليس الهدف منه تحريك السوق فقط، ولكن للتخلص من المخزون لإتاحة الفرصة لتقديم موديلات 2021.

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وشملت قائمة التخفيضات 3 سيارات تحمل علامات تجارية صينية وأمريكية، وتنوعت بين طرازات سيدان صغيرة الحجم وأخرى SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.ويمكن التعرف على مواصفات السيارات وأسعارها بعد التخفيض من خلال الصفحات التالية:شيري تيجو 3أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة "تيجو 3" موديل 2020 التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.ووفقًا للتسعير الجديد الذي يطبق في الأول من يوليو الجاري، أصبح سعر تيجو 3 التي يوفرها الوكيل المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بـ236.000 جنيه بدلًا من 239.000 جنيه.تعتمد السيارة الجديدة المجمعة محليًا في شكلها المحسن الـ"Face Lift" على نفس محركها السابق الذي يتكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر وينتج قوة 126 حصان ويعمل بنظام الجر الأمامي وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.تيجو 3 الجديدة تأتي أكثر طولًا مقارنة بنسخة 2019، إذ يبلغ طولها 4.4 مترًا وعرضها 1.7 مترًا وارتفاعها الإجمالي 1.6 مترًا، فيم يبلغ وزنها الفارغ 1.420 كجم.وتتوفر سيارة شيري الجديدة بتصميم معدل للصادمات الأمامية والخلفية، وأضيف إليها مصابيح LED أمامية وخلفية وإشارات بالمرايا الجانبية، فضلًا عن إطارات رياضية مقاس 17 بوصة. وفرش المقاعد مزيج بين الجلد والقماش.وحازت السيارة الجديدة على بعض مواصفات الأمان والمساعدة القياسية، يأتي في مقدمها الوسائد الهوائية الجديدة، وحساسات وكاميرا خلفية للمساعدة على الركن، وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا ونظام فرامل ABS، وعجلة القيادة متعددة المهام.كما زودت شيري تيجو3 الجديدة بفتحة سقف كهربائية وشاشة عرض لمسية بلوحة القيادة قياس 8 بوصات قابلة للتناظر بالهاتف الذكي؛ وحصلت على لوحة عدادات وفتحات تهوية بتصميم جديد بالإضافة إلى وحدة محدَّثة للتحكم بالإضاءة.​فورد كوجاخفضت شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" الوكيل الحصرى لعلامة فورد الأمريكية فى مصر، أسعار سيارات فورد كوجا موديل 2019 بقيمة بلغت 45 الف جنيه لمختلف الفئات.ووفقًا للتسعير الجديد أصبح سعر الفئة الأولى من فورد كوجا موديل 2019 بـ 414,900 جنيهًا بدلًا من 459,900 جنيهًا.وانخفضت أسعار سيارات فورد كوجا الفئة الثانية إلى 464.900 جنيه، مقارنة بـ 509.900 جنيه.وهبطت أسعار طرازات فورد كوجا الفئة الثالثة إلى 514.900 جنيه، مقابل 559.900 جنيه.وتنتمى فورد كوجا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «suv»، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 180 حصانًا، وعزمًا أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.ويتوفر بالسيارة باقة من أنظمة المساعدة والأمان، منها الوسائد الهوائية الأمامية ونظام فرامل ABS وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني وإيموبليزر ضد السرقة.كما يتوفر مصابيح ضباب أمامية وخلفية ومرايا جانبية كهربائية وإمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية ومساحات أمامية حساسة للأمطار ومساحات خلفية، بالإضافة إلى نظام للركن الذكي وعجلة قيادة إلكترونية ومثبت سرعة وزر تشغيل وإيقاف المحرك.شيري أريزو 5أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، تخفيضًا بأسعار "شيري أريزو 5" المجمعة محليًا بقيمة 5.000 جنيه في يوليو الجاري.ووفقًا للتسعير الجديد أصبح سعر الفئة الأولى القياسية المزودة بناقل حركة يدوي 166.000 جنيه بدلًا من 171.000 جنيه، وانخفض سعر الفئة الثانية مانيوال إلى 167.900 جنيه مقارنة بـ172.900 جنيه.أما الفئة الأولى المزودة بناقل حركة أوتوماتيك أصبح سعرها بعد التخفيض 189.900 جنيه بدلًا من 194.900 جنيه.وتراجعت أسعار الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 201.900 جنيه، ذلك بعد أن كان السعر الرسمي في يونيو الماضي 205.900 جنيه.تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.وتقف أريزو 5 المحلية التي اعتمدها جي بي غبور أوتو بديلًا لسيارة هيونداي فيرنا على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 430 لترًا.وتتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.وزودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة .​