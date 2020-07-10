أسعار الذهب العالمية تتراجع من أعلى مستوى لها في 9 أعوام

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الذهب العالمية تتراجع من أعلى مستوى لها في 9 أعوام

صورة الخبر: أسعار الذهب العالمية تتراجع من أعلى مستوى لها في 9 أعوام
أسعار الذهب العالمية تتراجع من أعلى مستوى لها في 9 أعوام

تراجعت أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى سجلته منذ أكثر من 9 أعوام، لتنهي تعاملات أمس على تراجع بنسبة 0.27%.

وسجلت سعر الأوقية 1798.7 دولار في نهاية تعاملات أمس بانخفاض قدره 4.8 دولار، عن بداية الجلسة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية للذهب.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الذهب العالمية تتراجع من أعلى مستوى لها في 9 أعوام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35081

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager