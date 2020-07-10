

أسعار الذهب العالمية تتراجع من أعلى مستوى لها في 9 أعوام أسعار الذهب العالمية تتراجع من أعلى مستوى لها في 9 أعوام

تراجعت أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى سجلته منذ أكثر من 9 أعوام، لتنهي تعاملات أمس على تراجع بنسبة 0.27%.



وسجلت سعر الأوقية 1798.7 دولار في نهاية تعاملات أمس بانخفاض قدره 4.8 دولار، عن بداية الجلسة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.



واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية للذهب.