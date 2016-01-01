غرق 11 شخصًا.. الإسكندرية تعلن الحصيلة النهائية لضحايا شاطئ الموت- صور

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صورة الخبر: غرق 11 شخصًا.. الإسكندرية تعلن الحصيلة النهائية لضحايا شاطئ الموت- صور
غرق 11 شخصًا.. الإسكندرية تعلن الحصيلة النهائية لضحايا شاطئ الموت- صور

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مصرع 11 شخصًا غرقًا بشاطئ النخيل، والذي يعرف بـ"شاطئ الموت"، بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة، أنه جرى انتشال 6 جثامين من مياه البحر، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، تكثف جهودها لانتشال جثماين 5 آخرين.

يذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئًا، مغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس الماضي، وذلك تنفيذًا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ، أو مخالفة التعليمات حرصًا على سلامة الجميع.

المصدر: مصراوى

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