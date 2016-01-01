أول تعليق لشيرين رضا بعد وفاة والدها: "العزاء للعائلة فقط بسبب كورونا"

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صورة الخبر: أول تعليق لشيرين رضا بعد وفاة والدها: "العزاء للعائلة فقط بسبب كورونا"
أول تعليق لشيرين رضا بعد وفاة والدها: "العزاء للعائلة فقط بسبب كورونا"

أعلنت الفنانة شيرين رضا، عن اقتصار واجب العزاء في والدها الراحل محمود رضا، على أفراد العائلة فقط بسبب وباء كورونا.

ونشرت شيرين، صورة والدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توفي منذ قليل، والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط".

وأضافت: "كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعا".

يذكر أن الفنان الكبير محمود رضا، وافته المنية منذ قليل، عن عمر ناهز 90 عامًا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

ويعد محمود رضا، واحدًا من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، إذ أسس مع شقيقه علي رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، وطاف بعدة بلدان في الصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.

المصدر: مصراوى

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