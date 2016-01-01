أعلنت الفنانة شيرين رضا، عن اقتصار واجب العزاء في والدها الراحل محمود رضا، على أفراد العائلة فقط بسبب وباء كورونا.
ونشرت شيرين، صورة والدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توفي منذ قليل، والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط".
وأضافت: "كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعا".
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التعليقات على أول تعليق لشيرين رضا بعد وفاة والدها: "العزاء للعائلة فقط بسبب كورونا"
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