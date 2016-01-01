ب 4 دولار .. أكثر من 15 مليار وثيقة وورقة رسمية تباع على الدارك ويب

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ب 4 دولار .. أكثر من 15 مليار وثيقة وورقة رسمية تباع على الدارك ويب

كشفت تقارير أن هناك أكثر من 15 مليار وثيقة وورقة رسمية لمستخدمين من جميع انحاء العالم متاحة الآن للبيع على Dark Web الدارك ويب أو ما يعرف بالشبكة السوداء.

وبحسب دراسة من شركة Digital Shadows للأمن الإلكترونى، فإنه تم اكتشاف أن العدد الهائل للوثائق والأوراق الرسمية التى يتم بيعها على الدارك ويب قد ازداد بنسبة 300 % منذ عام 2018، لأكثر من 100 ألف اختراق منفصل.


ومن بين 15 مليار وثيقة وورقة رسمية مسروقة وجدت الدراسة أنه تم تقييم أكثر من 5 مليار منها على أنها فريدة حيث لم يتم الإعلان عنها أكثر من مرة في منتديات الجرائم الإلكترونية.

كما وجدت الدراسة أيضًا أن غالبية الأوراق المهمة والوثائق تخص المستهلكين وتتضمن أسماء المستخدمين وكلمات المرور من الحسابات المصرفية إلى خدمات البث للفيديو والموسيقى، وغيرها من الحسابات الشخصية.

وقامت شركة Digital Shadows بتنبيه العملاء إلى مجموعات أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي تبلغ حوالى 27.3 مليون في آخر 18 شهرًا، وبيتم بيع كلمات المرور وبيانات المستخدمين وغيرها من الأوراق بحد أدنى 4 دولار أمريكى لكل وثيقة أو كلمة مرور.

المصدر: صدى البلد

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