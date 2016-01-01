كشفت تقارير أن هناك أكثر من 15 مليار وثيقة وورقة رسمية لمستخدمين من جميع انحاء العالم متاحة الآن للبيع على Dark Web الدارك ويب أو ما يعرف بالشبكة السوداء.
وبحسب دراسة من شركة Digital Shadows للأمن الإلكترونى، فإنه تم اكتشاف أن العدد الهائل للوثائق والأوراق الرسمية التى يتم بيعها على الدارك ويب قد ازداد بنسبة 300 % منذ عام 2018، لأكثر من 100 ألف اختراق منفصل.
ومن بين 15 مليار وثيقة وورقة رسمية مسروقة وجدت الدراسة أنه تم تقييم أكثر من 5 مليار منها على أنها فريدة حيث لم يتم الإعلان عنها أكثر من مرة في منتديات الجرائم الإلكترونية.
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التعليقات على ب 4 دولار .. أكثر من 15 مليار وثيقة وورقة رسمية تباع على الدارك ويب
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