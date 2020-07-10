الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

صورة الخبر: الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه
الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 11 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.96 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:
سعر صرف الدولار بالبنوك خلال تعاملات نهاية الأسبوع

وسجل سعر اليورو 17.96 جنيه للشراء و18.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.05 جنيه للشراء و 20.27 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.92 جنيه للشراء، و 17.08 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.74 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية

سجل 100 ين يابانى سعر 14.87 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17107

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager