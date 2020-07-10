

الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 11 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.



وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.96 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.



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