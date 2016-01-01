الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدا.. والطقس حار رطب والصعيد 41 درجة

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صورة الخبر: الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدا.. والطقس حار رطب والصعيد 41 درجة
الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدا.. والطقس حار رطب والصعيد 41 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأحد، سوف تشهد ارتفاعا تدريجيا في معدل درجات الحرارة، لتصل على القاهرة إلى 36 درجة والصعيد إلى 41 درجة.

ويكون الطقس غدا، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلي السواحل الشمالية يكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال النهار معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما يكون على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة الرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا، علي القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و23 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي 24 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمي والصغري 29، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى و27 للصغرى، جنوب الصعيد 41 للعظمى و30 للصغرى.

المصدر: صدى البلد

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