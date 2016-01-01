وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

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صورة الخبر: وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا
وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، إن سبب تراجع الإصابات وانخفاض أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا وهو أن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، مشيرا إلى ان السبب الأخر هو وصول الفيروس إلى مرحلة الذروة الخاصة به.

وأضاف "الحداد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عدد كبير من حالات الإصابات تكون بدون أعراض، موضحا أن المواطنين أصبح لديهم وعى طبي للتعامل مع الحالات المنزلية.

وحذر من أن فيروس كورونا ليس مضمون، مما يجب على جميع المواطنين الحذر أكثر منه، وإستمرار تفعيل الإجراءات الإحترازية الخاصة بالحكومة وزيادة وعى الناس بشأنه، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس قد ينتقل من الهواء.

واكد ان الفيروس بنسبة ما بدأ يضعف تدريجيا، ولا يوجد دليل علمى على أن الفيروس ينتقل من الهواء، حيث أنه فى الأماكن المغلقة والذى يوجد به عدد كبير من الناس من الممكن أن يزداد الفيروس بها، أى ينتقل فقط فى الأماكن المغلقة والمزدحمة.

وتحدث عن تصريح منظمة الصحة العالمية بشأن إنتقال فيروس كورونا عبر الهواء، قائلا: إن هناك فرصة كبيرة فى انتقاله فى الأماكن المغلقة، ولكن لا يعنى أنه ينتقل فى الشوارع بالهواء، لافتا إلى أنه قد يكون هوائى بالفعل فى الأماكن الضيقة جدا.

المصدر: صدى البلد

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