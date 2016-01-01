قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، إن سبب تراجع الإصابات وانخفاض أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا وهو أن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، مشيرا إلى ان السبب الأخر هو وصول الفيروس إلى مرحلة الذروة الخاصة به.
وأضاف "الحداد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عدد كبير من حالات الإصابات تكون بدون أعراض، موضحا أن المواطنين أصبح لديهم وعى طبي للتعامل مع الحالات المنزلية.
وحذر من أن فيروس كورونا ليس مضمون، مما يجب على جميع المواطنين الحذر أكثر منه، وإستمرار تفعيل الإجراءات الإحترازية الخاصة بالحكومة وزيادة وعى الناس بشأنه، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس قد ينتقل من الهواء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق