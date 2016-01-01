

لو مخالط لمريض كورونا في البيت.. كيف تحمي نفسك من العدوى ؟ لو مخالط لمريض كورونا في البيت.. كيف تحمي نفسك من العدوى ؟



العزل المنزلي أصبح الحل الأخير لمرضى كورونا ، فلم يعد بحاجة للعزل في المستشفيات إلا من يعانون من حالة متأخرة بعد الإصابة بالفيروس التاجي ، وفي ظل انتشار الفيروس بشكل سريع يسهل نقل عدوى كورونا لأي شخص فيحتاج فقط إلى عزل منزلي صحيح مع التغذية السليمة لمدة 14 يومًا حتى يتعافى .



المخالطون لمريض كورونا في البيت مهددون بنقل العدوى لهم، خاصة عند التعامل مع المصاب في العزل مثل تقديم الطعام له، لذا يجب على المخالطين اتباع العديد من الإجراءات الوقائية في المنزل عند التعامل مع المصاب ، إليك أبرز النصائح التي تحميك من العدوى :



1- لا تخلع الكمامة والجوانتي عند تقديم الطعام للمصاب.

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2- يفضل وضع الطعام عند الباب وتركه.3- لا تتعامل بشكل باشر وقريب مع المصاب بل اجعل مسافة بينك وبينه مع ارتداء الكمامة.4- يفضل تخصيص حمام منفصل للمصاب، وإذا لم يتوفر ذلك فيجب تنظيف الحمام بالكلور بعد كل مرة يستخدمه المريض.5- التخلص من كيس النفايات في غرفة المصاب بشكل يومي، ورش الكيس بالكحول قبل لمسه.6- يجب على المخالط العناية جيدا بنظافة المنزل وتهويته بشكل مستمر، ويفضل أن تدخل اشعة الشمس للمنزل.7- غسل اليدين أمر في غاية الأهمية سواء للمريض أو المخالط8- عدم استخدام اي أدوات شخصية مع المريض مثل المنشفة وفرشاة الأسنان وغيرها9- تخصيص أطباق وكوب وملعقة خاصة بالمريض ويفضل استخدام أطباق كرتونية يتم التخلص منها بعد كل وجبة .10- التغذية السليمة سواء للمريض أو المخالط أمر في غاية الأهمية لتقوية جهاز المناعة .