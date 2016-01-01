هناك مجموعةٌ من الفوائد التي قد تحصل عليها الإناث عند تناولهنّ لليانسون أو مُستخلصاته؛ لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول ، اليانسون للمرأة.
فوائد اليانسون للمرأة:
-التقليل من عدد مرات حدوث التهبّات الساخنة التي تحدث بعد انقطاع الطمث عند استهلاكهنَّ لمستخلص بذور ، اليانسون .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فوائد اليانسون للمرأة .. تعرف عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق